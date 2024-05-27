Шольц заявил, что Украину не ждут в НАТО в ближайшие 30 лет

Олаф Шольц, канцлер ФРГ:

Неоднократно заявлялось, что Украина якобы станет членом НАТО. Вы знаете решения, в ближайшее время этого не ожидается. Возможно, что и в ближайшие 30 лет. Мы максимально поддерживаем Украину. Но в то же время мы заботимся о том, чтобы не дошло до большой войны между Россией и НАТО.