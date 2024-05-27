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Шольц заявил, что Украину не ждут в НАТО в ближайшие 30 лет
Киев снова не берут в НАТО. Как заявил канцлер ФРГ во время встречи с гражданами в Берлине, вступление Украины в альянс не ожидается ни в ближайшее время, ни, вероятно, в следующие 30 лет. По словам политика, он заявлял об этом в том числе и в Киеве два с половиной года назад, и "это было ясно всем".
Олаф Шольц, канцлер ФРГ:
Неоднократно заявлялось, что Украина якобы станет членом НАТО. Вы знаете решения, в ближайшее время этого не ожидается. Возможно, что и в ближайшие 30 лет. Мы максимально поддерживаем Украину. Но в то же время мы заботимся о том, чтобы не дошло до большой войны между Россией и НАТО.
Шольц заявлял, что страна сейчас не соответствует многим критериям для вхождения в НАТО. Ранее стало известно, в альянс Украину не пустят и на предстоящем саммите в июле. Но идею о ее членстве в НАТО поддерживают Польша и страны Балтии. Однако США и Германия, считают, сейчас не время и лучше сосредоточиться на продолжении поставок Киеву оружия и боеприпасов.
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