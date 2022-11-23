Шольц заявил о необходимости готовиться к эскалации в Украине и долгой войне

Смена риторики и очередной шаг на пути к эскалации. Глава Генштаба Чехии призвал готовиться к крупномасштабной войне с Россией. Карел Ржехка отметил: если в Европе произойдет прямое военное столкновение между Москвой и НАТО, Чехия станет участником этого конфликта "с первой минуты". Заявил о необходимости готовиться к эскалации в Украине и долгой войне и канцлер Германии Олаф Шольц.