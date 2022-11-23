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Шольц заявил о необходимости готовиться к эскалации в Украине и долгой войне
Смена риторики и очередной шаг на пути к эскалации. Глава Генштаба Чехии призвал готовиться к крупномасштабной войне с Россией. Карел Ржехка отметил: если в Европе произойдет прямое военное столкновение между Москвой и НАТО, Чехия станет участником этого конфликта "с первой минуты". Заявил о необходимости готовиться к эскалации в Украине и долгой войне и канцлер Германии Олаф Шольц.
Вот только незадача - запасы оружия в странах Запада, включая США, находятся на критически низком уровне из-за поставок Киеву. Припасы некоторых видов вооружений в Штатах "опустились ниже уровня, необходимого для военного планирования и обучения", информирует газета "Ле Монд". Журналисты уточняют, что и возможности по восполнению запасов весьма ограничены.
Фото:pixabay.com
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