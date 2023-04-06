Шольцу грозит расследование из-за налоговых махинаций

По информации издания "Политико", оппозиция Германии стремится начать парламентское расследование по поводу вероятной причастности Шольца к масштабному скандалу с уклонением от уплаты налогов. Речь о деле, которое берет свое начало более пяти лет назад, Шольц тогда был мэром Гамбурга, а государство было обмануто больше чем на 30 млрд евро: некоторые банки, компании или физлица требовали от органов власти возмещения налогов за возможные расходы, которых никогда не было.