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Шольцу грозит расследование из-за налоговых махинаций

Западные политики один за одним попадают в скандалы: накануне литовский Науседа с партбилетом, и вот сегодня канцлер ФРГ.

По информации издания "Политико", оппозиция Германии стремится начать парламентское расследование по поводу вероятной причастности Шольца к масштабному скандалу с уклонением от уплаты налогов. Речь о деле, которое берет свое начало более пяти лет назад, Шольц тогда был мэром Гамбурга, а государство было обмануто больше чем на 30 млрд евро: некоторые банки, компании или физлица требовали от органов власти возмещения налогов за возможные расходы, которых никогда не было.

Уже этой весной региональный парламент в Гамбурге планирует вызвать немецкого канцлера на допрос.

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