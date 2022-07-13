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Шоп-туры за бензином для американцев открыла Мексика

Заоблачные цены на топливо, дефицит детского питания и рецессия на горизонте. Количество нерешенных внутренних проблем в США только растет.

Мексика открыла шоп-туры за бензином для американцев. Галлон бензина там на доллар дешевле, чем в США.

Латвийцы жалуются на свои доходы. Почти каждый пятый житель страны недоволен своей зарплатой. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провело местное предприятие по отбору персонала. Время собирать санкционный урожай.

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