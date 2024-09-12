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Шор: Молдову распродадут европейцам по кускам
Молдову распродадут европейцам по кускам. С таким откровенным заявлением выступил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Он подчеркнул: "Стервятники из Евросоюза уже не скрывают, что как только наша страна вступит в союз, ее земли за бесценок будут покупать иностранцы".
Ранее ЕС попросил Молдову разрешить продажу своих территорий иностранцам. Пока законы в стране не позволяют этого делать. Местные фермеры требуют не допустить такого развития событий.
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