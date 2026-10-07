ШОС и СНГ объединяют усилия в борьбе с терроризмом

У государств ШОС и СНГ есть огромный потенциал для дальнейшего развития и консолидации усилий на контртеррористическом треке. На площадке "БелЭкспо" делегаты масштабного тематического форума обсуждают единые подходы в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Характер терактов становится сложнее и разрушительнее. Все чаще используется опыт современных военных конфликтов. Широко применяются беспилотные и автономные системы.

Новые возможности для террористов открывает цифровая среда: соцсети, мессенджеры для вербовки и распространения экстремистской идеологии.

Уларбек Шаршеев, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС:

"Цифровизация способствует развитию государства, включая экономику и образование, а также обеспечивает доступность всех услуг для наших граждан. Однако, к сожалению, те же самые механизмы используются террористическими группировками в корыстных целях. Именно с помощью искусственного интеллекта происходит вовлечение новых членов и пособников в террористические организации: создается деструктивный контент, молодежи внушается чуждая идеология. Поэтому сегодня это очень большая угроза. Кроме того, как уже отмечалось ранее, через интернет, криптовалюту и цифровые технологии осуществляется незаконное финансирование террористических группировок".

Терроризм не признает государственных границ, поэтому ни одно государство не может эффективно противостоять ему в одиночку. И здесь важно углубление партнерства ШОС и СНГ в этих вопросах.