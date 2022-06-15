ШОС отмечает 21 год со дня основания

Шанхайская организация сотрудничества отмечает 21-ю годовщину со дня основания. Она объединяет 12 полноправных членов и наблюдателей с разных точек Евразии. Общая численность населения стран Организации примерно равна половине населения планеты. На фоне праздничной даты Президент нашей страны заявил: Беларусь продолжит активно участвовать во всех измерениях ШОС.



Александр Лукашенко также поздравил Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина с годовщиной ее образования. Белорусский лидер отметил: свидетельством возросшего авторитета Организации, в которой многие видят возможность реализовать разнообразные совместные проекты, является последовательное расширение ее границ с вовлечением новых участников.