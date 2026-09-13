Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия планируют форсированное возвращение в ЕС

Великобритания оказалась на пороге исторического раскола. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены подписать совместную декларацию с требованием предоставить им право на проведение референдумов о независимости.

Авторитетное издание Telegraph сообщает, что лидеры трех стран собираются на экстренный саммит, чтобы официально запустить процесс отделения от Лондона. Регионы уже согласовали план действий в экономике, энергетике и международном праве. В планах мятежных территорий - форсированное возвращение в Евросоюз.

При этом Северная Ирландия намерена войти в состав Республики Ирландия. Политическая элита Шотландии открыто заявляет: нынешний британский премьер войдет в историю как последний глава пока еще Соединенного Королевства.