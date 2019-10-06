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Шотландия требует независимости
В Шотландии прошли митинги за независимость страны. Более 200 тысяч человек в Эдинбурге вышли на марш. Шествие уже пятый год подряд организовывает движение "Все под одним знаменем", и с каждым годом набирает все большую популярность. Так, в 2018 году в марше приняли участие 100 тысяч человек. Желание быть независимыми от Британии достигло самого высокого уровня еще и потому, что большинство шотландцев (и это показал референдум) хотели бы избежать "Брексита".
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