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Шотландия требует независимости, а Британия готова к Брекситу

Парламент Шотландии вновь проголосовал за проведение референдума о независимости. 64 депутата высказались за, 54 против. Ранее глава Шотландии Никола Стерджен высказала недовольство планами по ужесточению миграционной политики Британии после Брексита. По ее словам, это негативно скажется на экономике Шотландии, которая и так испытывает недостаток в рабочей силе. Его восполняют сейчас за счет мигрантов из Евросоюза.

Британия тем временем полностью готова к Брекситу. Сегодня по соглашению проголосует Совет ЕС. И уже завтра королевство покинет Европейский союз.

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