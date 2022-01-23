Шотландцы вновь требуют независимости от Лондона

В Глазго прошел очередной марш за независимость Шотландии от Великобритании. Сотни людей, утомленных непоследовательной политикой борьбы правительства с коронавирусом, потребовали отставки премьера Бориса Джонсона. Протестующие прошли по центру Глазго с антиправительственными лозунгами.



"Джонсону нужно сидеть в тюрьме вместе с Джулианом Ассанжем", - заявили демонстранты.

Новая волна критики в адрес британского премьера поднялась после того, как тот признал, что гулял на алкогольной вечеринке во время первого жесткого локдауна в 2020 году. Обычным британцам в тот период запрещалось даже навещать умирающих родственников. Джонсон извинился, но в рейтинге существенно потерял.