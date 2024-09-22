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Шоу отменяется: Трамп отказался от вторых дебатов с Харрис
Республиканец заявил, что кандидат от Демократической партии приняла участие только в одних дебатах, а он - в двух, и проводить еще одни слишком поздно. Трамп добавил, что с удовольствием принял бы участие, но сейчас для них не время, так как идет голосование.
Дональд Трамп, кандидат в президенты США:
"Теперь она хочет провести дебаты перед выборами на CNN, потому что она сильно проигрывает. Знаете, это как боец. Она следит за опросами общественного мнения. Она видит, что происходит. Она сильно проигрывает, но это похоже на бойца, который выходит на ринг и оказывается в нокауте. Первое, что он говорит, это: "Я хочу матч-реванш".
Также американский политик рассказал, что Харрис сама ранее не явилась в студию Fox News, где, по его словам, должны были пройти вторые дебаты.
Трамп подчеркнул, что телеканал позвал их обоих, но именно вице-президент приглашение не приняла.
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