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Шоу фейерверков в Сан-Диего из-за компьютерного сбоя закончилось за 25 секунд

Эффектно, но максимально быстро. Шоу фейерверков в Сан-Диего из-за компьютерного сбоя вместо 18 минут закончилось за 25 секунд.

Программа минимум выполнена. Зрители не успели даже понять, что происходит. Вся красота превратилась в одно сплошное светящееся облако.

Фото:pixabay.com

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