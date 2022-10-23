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Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию в Украине

Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию в Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил ситуацию вУкраине с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом пишетРИА Новости со ссылкой на российское военное ведомство.


"Двадцать третьего октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Шойгу и министра обороны США Остина. Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине", - говорится в сообщении.

Фото:© AP

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