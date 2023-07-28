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Шойгу принял участие в торжественном заседании с участием Ким Чен Ына
Российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу посетила торжественное заседание в Пхеньяне, проведенное в честь 70-летия окончания Корейской войны, с участием правительства КНДР и лидера страны Ким Чен Ына, а также ветеранов войны, пишет РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Министр обороны РФ зачитал на заседании послание президента РФ Владимира Путина.
Заседание прошло 27 июля с участием Ким Чен Ына и делегаций РФ иКНР, находившихся в то время в КНДР, в том числе министра Шойгу. Также присутствовали члены Президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Док Хун, Чо Ён Вон, Чхве Рён Хэ и Ли Бён Чхор, ответственные секретари провинциальных парткомов, ответственные работники Президиума ВНС, кабинета министров, общественных организаций трудящихся, ветераны войны, командиры из министерства обороны и сами министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник Главного Политуправления КНА Чон Гён Тхэк и начальник Генштаба КНА Пак Су Ир, командующие видами войск КНА и командиры крупных соединений.
Фото:телеграм-канал РИА Новости
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