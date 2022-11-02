Шойгу: Запад игнорирует запрещенные методы противоборства киевского режима

Украина применяет запрещенные методы противоборства, однако страны Запада не замечают их. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной российско-белорусской коллегии.

"Киевский режим прибегает к запрещенным методам противоборства, включая теракты, заказные убийства, обстрелы тяжелым вооружением мирных жителей, использование их в качестве живого щита", - заявил Шойгу. При этом министр подчеркнул, что страны Запада стараются это игнорировать.

Также глава Минобороны РФ указал, что страны Запада поощряют эскалацию конфликта в Украине. "Постоянно идет накачивание украинских вооруженных сил современным вооружением и боеприпасами. НАТО обеспечивает их развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наемников, ведет против нас информационную и санкционную войну", - продолжил Сергей Шойгу.

Кроме того, как отметил глава российского оборонного ведомства, Соединенные Штаты Америки и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны Киева. В частности, это касается провокации в отношении Запорожской атомной электростанции.

По словам Шойгу, также Россия обладает данными о попытках Киева создать "грязную" ядерную бомбу и о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО. Глава Минобороны РФ напомнил, что совсем недавно президент Украины призвал страны Запада "нанести превентивные ядерные удары по России".