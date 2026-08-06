"Шпагат Зеленского": как ссора Федорова и Сырского расколола Украину

Говорят, в Украине умеют делать революции. Майданы, перевороты, смены элит - это почти национальный вид спорта, но в июле 2026 года Киев пережил нечто совершенно новое. Украинцы вышли на улицы протестовать против отставки министра - не за его уход, а против. Это случилось впервые в истории страны.

Чтобы понять абсурд происходящего, вернемся немного назад. В январе 2026 года Владимир Зеленский назначил Михаила Федорова министром обороны, который является маркетологом, автором приложения "Дия". Он сделал головокружительную карьеру до должности министра по цифровизации, а уже на посту главы Минобороны стал известен как строитель "армии дронов".

"Когда Зеленский сказал, что не планирует менять Сырского (занимал пост главкома ВСУ. - Прим. news.by), я с этим решением полностью согласился и сказал, что буду учиться работать с ним, потому что все-таки наш клиент - украинский народ, а не кто-то другой. Но мы столкнулись с тем, что все инициативы, которые мы предлагаем, начали блокироваться, и Сырский, учитывая все проблемы, лично не готов открыто о них говорить. Он готов ходить на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал в медиа какую-то кампанию, но не думать, что проблема кроется в действиях. Это привело к тому, что он поставил ультиматум", - заявил экс-министр обороны Украины Михаил Федоров.

Официальная причина отправки на скорую "пенсию" - изменение политической стратегии страны. Реальная - Федоров публично поссорился с главкомом ВСУ Александром Сырским. По данным The Economist, он вообще добивался его отставки. В общем, либо ты, либо я, но Зеленский выбрал Сырского.

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров (по центру)

Владимир Олейник, член совета международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:

"Правительство может взять на себя (и Зеленский на него спишет) все неудачи, которые были в последнее время. Например, взрыв в Вишневом, где погибло много людей, уничтожены улицы, дома (около сотни домов были стерты с земли), а эти боеприпасы хранились на складах Укроборонпрома, который подчинен правительству. Может быть, в будущем все спишут на недостаточную подготовку к следующей зиме. Но я бы сказал, что Зеленский объявил о "перестановке мебели" в публичном политическом доме. Не более того".

Забегая вперед, Сырский тоже не удержался. И понеслось. Военные, журналисты, волонтеры - все встали на сторону Федорова. Протесты не утихали. Требование простое - вернуть министра обороны и заодно убрать Сырского. Журналисты эту оказию даже назвали "шпагатом Зеленского".

Хорошая политическая обстановка в воюющей стране... Раскол в армии пытались перекрыть новой фигурой премьер-министра Сергея Корецкого. Он - нефтяник с аппетитами со своеобразным взглядом на жизнь, друг коррупционера Тимура Миндича.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий

"Многие беды в Украине связаны с постсоветской ментальностью и близостью к России. Россия всегда имела целью контролировать Украину то ли физически, то ли экономически. В 1970-1980- годах у нас было под 70 млрд кубов добычи газа, потом все упало и никто не занимался новым бурением, потому что все это делали в России, а если возникали публичные проекты о восстановлении, модернизации, развитии, появлялись россияне, которые давали суперадекватную или, возможно, неадекватную экономическую цену, которая сводила на нет желания инвесторов закапывать деньги в развитие собственного. А для чего? Так дадут на две копейки дешевле", - сказал в одном из интервью премьер-министр Украины.

У Корецкого есть одна маленькая особенность. Он человек Тимура Миндича - того самого, чьи "пленки" стоили должности главе Офиса президента Андрею Ермаку и еще половине правительства.

"Все знают, что Зеленский не любит самостоятельных правительств. Всегда ищут людей, которые играют роль Зицпредседателя Фунта, а реальным премьером является Зеленский. Но все утверждают, что Свириденко (Юлия Свириденко - экс-премьер министр Украины. - Прим. news.by) настолько все согласовывала в мелочах и была покладистой, что сам Зеленский на совещаниях спрашивал, неужели что-то она сама не может решить. Было переусердствование перед начальствующими", - рассказал Владимир Олейник.

Пока в Киеве меняли министров, в Вашингтоне разгорался другой скандал. Посол Украины в США Ольга Стефанишина подала в отставку по личным обстоятельствам. Так написано официально, но на самом деле все было по-другому.

Кстати, Стефанишина проработала послом в США менее года. Совпадение? Вряд ли.

"Наши отношения с США про будущее: у нас сделка по редкоземельным металлам и дронам. Мы показали партнерам, на что способна украинская армия. Более того, Украина готова взять на себя обязательства по защите национальной безопасности Соединенных Штатов", - сообщила экс-посол Украины в США.

Михаил Булгаков писал: квартирный вопрос испортил их. Классик не уточнил, кого именно, но явно предвидел украинскую дипломатию.

"Сейчас конфликт зашел настолько далеко, что переговоры должны проходить между США и Россией, а режим Зеленского, как прокси-структура США, должен выполнять указания, которые будут даны президентом США Дональдом Трампом и британскими монархами. Бессмысленно рассматривать эту историю как некий субъект международного права в виде Украины. Его де-факто не существует, проект закрыт. Сейчас нужно говорить с теми, кто действительно управляет. Но, к сожалению, ни США, ни Великобритания не приняли решения выполнять хоть какие-то договоренности", - обратил внимание глава политической партии "Держава", общественный деятель (Украина) Дмитрий Василец.

Теперь об истории успеха в дронах. Пока политики ругаются, послы продают квартиры, а протестующие стоят у Рады, украинская беспилотная промышленность работает как надо. И зарабатывает. В июле 2026 года американская компания RECONCRAFT подписала соглашение с украинской стороной по лицензионному производству морских ударных дронов Magura на территории США.

Красивая история, только вот есть один нюанс. Россия этот самый американский завод в Киеве по производству БПЛА уже уничтожила. The Guardian написала об этом без лишних эмоций. Просто факт. Война - это не только трагедия. Война - это рынок.

"Украине уже нечем будет в конце августа финансировать собственную армию. Они будут с протянутой рукой идти в Европу, но там тоже возможности не безграничны, да и желания особого финансировать Украину у многих европейских стран нет. Они сами себе создают проблему, которую решать становится все сложнее. Тут есть причинно-следственная связь того и иного события, начиная от Одессы и заканчивая дефицитом ракет Patriot. Эти ракеты есть в Европе, порядка 3 тыс. штук, но Европа не может их отдать, потому что убедила свои страны и избирателей в них в нападении сегодня-завтра России. А как в этих условиях можно тогда передавать ракеты?" - указал депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

28 июля Зеленский полетел к Трампу с просьбой выделить новый пакет помощи, в том числе ракеты Patriot, а также обсудить мирные переговоры, оружие и попросить денег. Встреча прошла за закрытыми дверями и длилась около часа. "Хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете", - это все, что написал Зеленский по итогам переговоров. Ни пакетов помощи, ни дат, ни цифр, ни договоренностей. В дипломатии позитивная и продуктивная атмосфера означает лишь ровно одно - договориться не получилось, но и драться не стали, разве что блогера американского Зеленский на свою сторону перетянул.

Лора Лумер, журналист (США):

"Я не говорю от лица президента, не говорю, что Дональд Трамп должен убить Владимира Путина. Я просто говорю: если бы я была президентом Соединенных Штатов и узнала, что другая страна лжет мне в лицо и поставляет оружие стране, с которой я нахожусь в состоянии войны, стране, которая 20 раз в день транслирует по своему национальному государственному телевидению "убейте Трампа", "смерть Америке", "смерть Трампу", я бы нашла способ сделать так, чтобы этот мировой лидер трагически скончался от сердечного приступа. Очень неожиданно".

Вот такой здравый подход к геополитике от протрамповского журналиста. Но что-то же Зеленский получил от этой поездки.

Как отметил Дмитрий Василец, в США идут серьезные возмущения, а министр войны Пит Хегсет публично обозначил, что со времен Байдена в Украину передали со складов фактически все американское вооружение, и вести длительное противостояние против Ирана американская армия физически не может, потому что высокоточное оружие быстро заканчивается, а другие виды вооружений, оказалось, переданы ВСУ и уже сожжены в конфликте в Украине. "Это вызывает определенное раздражение, и очевидно, что Соединенные Штаты Америки, Великобритания и страны Еврозоны не тянут два горячих конфликта - с Ираном в Ормузском проливе и с Россией в Украине", - заключил украинский общественный деятель.

Что имеем в итоге - разговор с Lockheed Martin о технологиях и совместном производстве, встречу с сенаторами, с президентом Финляндии Александером Стуббом, траурную церемонию по случаю прощания с сенатором Линдси Грэмом, главным другом Украины в американском Сенате.

Символизм на грани фола. Зеленский улетел с хорошим настроением, но с пустыми руками. Правда, журналистам оставил медийную бомбу в эфире Fox News.

"Давайте будем честными, я не хочу быть очень откровенным об этом, потому что русские поймут, что происходит с нашей армией. Но могу сказать, что Украина потеряла на поле боя около 50 тыс. солдат, еще 400 тыс. человек ранены", - заявил руководитель "незалежной" в интервью.

Русских погибших Владимир Александрович считает уже миллионами, только есть момент. Еще пару месяцев назад Зеленский говорил, что погибли со стороны Украины 55 тыс. солдат. Получается, либо Зе врет, либо отыскал философский камень, но, судя по украинским соцсетям, первое гораздо вероятнее.

А пока Зеленский летал к Трампу, экономика Украины продолжала жить своей жизнью. Государственный долг страны перевалил за 104 % ВВП. С начала 2026-го Украина уже перечислила в МВФ около 1 млрд долларов только по процентам и ежемесячно. Да, медийно российские склады маркетплейсов горят громче, чем украинские, но в бизнесе наблюдается целая дыра.

Так какие итоги этого лета? Зеленский опытный актер. Это не оскорбление, а факт биографии. Он умеет создавать образы несгибаемого лидера, жесткого переговорщика, человека, который звонит из бункера в 03:00 и говорит, что Украине нужно оружие, а не такси. Сериал "Слуга народа" закончился на третьем сезоне, однако пророчества сбываются до сих пор.

Украина тает на глазах - люди бегут, экономика нищает, политика деградирует, а война пожирает своих же детей. Грустная кульминация шоу, которое мы ошибочно долгие годы воспринимали, как комедию.

По какому поводу строитель "армии дронов" Михаил Федоров поссорился с экс-главкомом ВСУ Сырским. Зачем Зеленский летал в Вашингтон. Хронику событий и закулисье кадровых решений смотрите в специальном репортаже.