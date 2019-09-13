Шпионский скандал с участием Израиля разгорается в СШA

Американские спецслужбы обнаружили у Белого дома прослушивающие устройства. Велика вероятность, что они принадлежат израильской разведке. С помощью гаджетов злоумышленники могли получать доступ к мобильным телефонам президента США и его советников. Израиль обвинения опровергает. Не верит данным разведки и сам Трамп.



Он, к слову, сегодня направляется в Балтимор. Жители города встречают президента многочисленными протестами. В небо над городом подняли огромный воздушный шар в виде крысы с очень узнаваемыми чертами. На такой поступок жителей натолкнуло недавнее высказывание Трампа. Тот, критикуя местного конгрессмена-демократа заявил, что округ в Балтиморе, "заражен преступностью и крысами".