Шри-Ланка на грани голода

Голод и энергокризис - новые реалии в мире. Премьер-министр Шри-Ланки объявил, что его страна намерена обратиться во Всемирную продовольственную программу за помощью. На острове начались массовые бунты из-за дефицита базовых продуктов питания.

В Германии фермеры заявляют, что удорожание топлива заставит их поднять цены на пшеницу либо сокращать посевы. В магазинах уже растительная органическая пища стоит гораздо дороже мяса. Так, стейк из говядины стоит дешевле тофу в полтора раза.

А власти США так запугали американские компании, что те отказываются от сделок даже тогда, когда прямого запрета на импорт из России нет. В итоге Вашингтону приходится искать неявные способы стимулировать ввоз российских удобрений. Но от европейцев требуют жесткости и полного отказа от торговли с Москвой.