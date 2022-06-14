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Шри-Ланка на грани голода

Голод и энергокризис - новые реалии в мире. Премьер-министр Шри-Ланки объявил, что его страна намерена обратиться во Всемирную продовольственную программу за помощью. На острове начались массовые бунты из-за дефицита базовых продуктов питания.

Дорогие бензин и удобрения разоряют европейских аграриев

В Германии фермеры заявляют, что удорожание топлива заставит их поднять цены на пшеницу либо сокращать посевы. В магазинах уже растительная органическая пища стоит гораздо дороже мяса. Так, стейк из говядины стоит дешевле тофу в полтора раза.

США ищут способ обойти собственные запреты

А власти США так запугали американские компании, что те отказываются от сделок даже тогда, когда прямого запрета на импорт из России нет. В итоге Вашингтону приходится искать неявные способы стимулировать ввоз российских удобрений. Но от европейцев требуют жесткости и полного отказа от торговли с Москвой.

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