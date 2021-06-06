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Шри-Ланка охвачена наводнениями
На Шри-Ланке проливные дожди привели к наводнениями и сходу оползней. Стихия унесла жизни уже 14 человек. Затоплены жилые районы, дороги и рисовые поля, разрушено более 800 домов. В пострадавших местах военные ведут спасательную операцию - спасены более 60 человек.
Шторм в Германии привел к затоплениям
От высокой воды страдает Германия. Здесь прошли проливные дожди и грозы. Кое-где выпал град размером около 2 сантиметров. Пострадали Северный Рейн-Вестфалия, Гессен и Рейнланд-Пфальц. Вода затопила подвалы, улицы и подземные переходы, а сильный ветер повалил десятки деревьев. Некоторые участки дорог пришлось закрыть. Экстренные службы получили сотни вызовов о помощи.
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