Шри-Ланка охвачена наводнениями

На Шри-Ланке проливные дожди привели к наводнениями и сходу оползней. Стихия унесла жизни уже 14 человек. Затоплены жилые районы, дороги и рисовые поля, разрушено более 800 домов. В пострадавших местах военные ведут спасательную операцию - спасены более 60 человек.

