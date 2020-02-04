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Шри-Ланка отмечает День независимости

Шри-Ланка сегодня отмечает главный государственный праздник - День независимости. Торжества начинаются с церемонии подъема государственного флага, исполнения национального гимна и обряда зажигания огней. Затем следует военный парад. В храмах в течение дня проходят торжественные молебны о мире и процветании на землях Шри-Ланки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу этой страны Готабаю Раджапаксу с Днем независимости.

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