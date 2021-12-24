Шри-Ланка планирует выплачивать нефтяной долг чаем

Шри-Ланка намерена погасить нефтяной долг чаем. Задолженность за импорт черного золота из Ирана азиатский остров планирует покрывать ежемесячными поставками чайных листьев на сумму 5 миллионов долларов. Общий долг на сегодня составляет 251 миллион долларов. Таким образом, Шри-Ланка полностью сможет рассчитаться примерно через 4 года.

