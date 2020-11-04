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Штаб Дональда Трампа потребовал пересчета голосов в Висконсине

Страсти разгораются. Штаб Трампа уже потребовал пересчета голосов в Висконсине. Глава избиркома штата объявил там победителем Байдена. Республиканцы уверены, что голосование в Висконсине прошло с нарушениями. Наверняка, это только начало серьезных партийных разборок.

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