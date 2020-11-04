Штаб Дональда Трампа потребовал пересчета голосов в Висконсине

Страсти разгораются. Штаб Трампа уже потребовал пересчета голосов в Висконсине. Глава избиркома штата объявил там победителем Байдена. Республиканцы уверены, что голосование в Висконсине прошло с нарушениями. Наверняка, это только начало серьезных партийных разборок.