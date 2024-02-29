Штат Иллинойс не допустил кандидатуру Трампа на голосование

Кандидатуру Дональда Трампа исключили из первичного голосования в Иллинойсе. Это уже третий штат, после Колорадо и Мэна, где решили не допускать бывшего президента до внутрипартийных выборных мероприятий. Правда, в тех случаях Трамп их обжаловал.