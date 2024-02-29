ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Штат Иллинойс не допустил кандидатуру Трампа на голосование

Кандидатуру Дональда Трампа исключили из первичного голосования в Иллинойсе. Это уже третий штат, после Колорадо и Мэна, где решили не допускать бывшего президента до внутрипартийных выборных мероприятий. Правда, в тех случаях Трамп их обжаловал.

При этом стало известно о его победе на праймериз в Мичигане, а несколько дней назад - в Южной Каролине.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все