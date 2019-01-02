Шторм "Альфрида" обрушился на Европу

В Швеции более ста тысяч домохозяйств остались без электричества. Во всех странах, оказавшихся на пути у стихии, перебои в движении транспорта. Повалены деревья и дорожные знаки. Устранением проблем занимаются спасательные службы. Рекомендуется воздерживаться от поездок на личных авто.