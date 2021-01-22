Шторм "Франк" хозяйничает в Норвегии

Шторм "Франк" наступает на норвежскую провинцию Тромс. Закрыты школы и несколько горных перевалов. Отменены паромные рейсы. Непогода принесла мощные осадки. А сильный ветер даже переворачивал машины. Людей просят никуда не выходить и оставаться дома. В стране объявлен красный уровень опасности. Ожидается, что нормальные погодные условия восстановятся после нескольких суток снегопадов.