Шторм "Глория" обрушился на Испанию

Шторм "Глория" со снегом и ливнями обрушился на восточное побережье Испании. В районе Валенсии и Аликанте, а также на Ибице зафиксированы порывы ветра до 130 километров в час. Волны достигают семи метров в высоту. Горные районы заметает снегом. Выпало до 40 сантиметров осадков. Из-за крайне тяжелых погодных условий на сутки пришлось закрыть аэропорт Аликанте. Отменены почти 200 рейсов. Красный уровень погодной опасности объявлен в десяти провинциях.