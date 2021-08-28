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Шторм "Ида" усилился до урагана - более 10 тыс. кубинцев вынуждены покинуть дома
Тропический шторм "Ида" усилился до урагана. Более 10 тысяч жителей Кубы вынуждены покинуть свои дома. Стихия уже прошла над островом Хувентуд. Мощные порывы ветра повалили около 20 электрических столбов, люди остались без света. На западе страны - перебои с мобильной связью. Информации о пострадавших пока не поступало. Синоптики ожидают, что ураган усилится до высшей - четвертой - категории на подходе к американскому штату Луизиана завтра.
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