Шторм "Киаран" обрушился на Европу

Шторм "Киаран" с мощным ветром и проливным дождем обрушился на Европу. В Великобритании сотни школ закрыты, отменены авиарейсы, людей просят не выходить на улицу. Метеорологическое управление выпустило два предупреждения об опасности для жизни по всей Англии и Уэльсу.

Во Франции более 1 млн 200 тыс. жителей остались без света. Как минимум один человек погиб.

Сильное наводнение зафиксировано в Ирландии.Там устанавливают мешки с песком и заграждения, а также скупают продукты.