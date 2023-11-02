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Шторм "Киаран" обрушился на Европу
Шторм "Киаран" с мощным ветром и проливным дождем обрушился на Европу. В Великобритании сотни школ закрыты, отменены авиарейсы, людей просят не выходить на улицу. Метеорологическое управление выпустило два предупреждения об опасности для жизни по всей Англии и Уэльсу.
Во Франции более 1 млн 200 тыс. жителей остались без света. Как минимум один человек погиб.
Сильное наводнение зафиксировано в Ирландии.Там устанавливают мешки с песком и заграждения, а также скупают продукты.
По мнению некоторых метеорологов, "Киаран" может стать одним из самых сильных осенних штормов за всю историю региона.
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