Шторм "Кристобаль" обрушился на США

Сразу несколько регионов США страдают от непогоды. На южные штаты обрушил проливные дожди тропический шторм "Кристобаль". Предупреждения о торнадо были объявлены в штатах Миссисипи, Алабама и Флорида. По прогнозам метеорологов, в некоторых районах ожидалось до 38 см осадков. Больше всего пострадали прибрежные населенные пункты в Луизиане и Миссисипи. Во время наводнения помощь спасателей потребовалась нескольким туристам, их домики оказались в воде. Информации о пострадавших не поступало.