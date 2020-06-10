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Шторм "Кристобаль" обрушился на США

Сразу несколько регионов США страдают от непогоды. На южные штаты обрушил проливные дожди тропический шторм "Кристобаль". Предупреждения о торнадо были объявлены в штатах Миссисипи, Алабама и Флорида. По прогнозам метеорологов, в некоторых районах ожидалось до 38 см осадков. Больше всего пострадали прибрежные населенные пункты в Луизиане и Миссисипи. Во время наводнения помощь спасателей потребовалась нескольким туристам, их домики оказались в воде. Информации о пострадавших не поступало.

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