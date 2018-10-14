Шторм "Лесли" обрушился на Португалию

Ветер вырывал деревья с корнем, ломал постройки. Непогода вызвала затопления. Десятки человек получили травмы, более 15 тысяч жителей остались без света. Отменено свыше 40 авиарейсов, в том числе в аэропорту Лиссабона. Сейчас "Лесли" надвигается на Испанию.