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Шторм лета над Финским заливом

Сильный шторм надвигается на Финляндию. Местная пресса уже окрестила его штормом лета из-за сильного ветра и дождя. По прогнозу синоптиков, только за эти сутки может выпасть июньская норма осадков. А порывы ветра будут достигать 100 километров в час. Ожидается, что сильнее всего шторм ударит по востоку страны уже этим вечером. Жителей предупреждают о возможных затоплениях.

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