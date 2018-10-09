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Шторм "Майкл" ударил по Кубе

Тропический шторм "Майкл" усилился до урагана и уже ударил по Кубе. На западе наблюдаются перебои в подаче электроэнергии. Есть и разрушения, вызванные порывистым ветром и проливными дождями. Специальный режим из-за приближения урагана объявили в Мексике. На востоке страны в трех муниципалитетах отменили занятия в учебных заведениях.

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