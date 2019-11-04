Шторм накрыл северо-восток США

Северо-восток США приходит в себя после шторма. Сильные дожди и мощный ветер вызвали наводнения и перебои с электричеством на севере и юге штата Вермонт. Часть дорог была перекрыта. Был разрушен один из мостов. Временную переправу обещают возвести уже сегодня. Ущерб от стихии власти штата оценивают в 1 миллион 400 тысяч долларов. Для тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за наводнения, открыты пункты временного размещения.