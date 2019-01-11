Шторм "Нора" не дает покоя странам Ближнего Востока

Стихия принесла с собой проливные дожди, грозы и даже снегопады. В Ливане из-за отсутствия системы слива затоплены улицы в ряде городов. Закрыты многие аэропорты. Без электричества остались жилые дома. И все это происходит в регионе с засушливым климатом, где за год в среднем выпадает чуть более ста миллиметров осадков.