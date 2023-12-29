Шторм обрушился на Шотландию и северную Англию, а в Венгрии опасаются затопления улиц

Великобритания переживает последствия шторма. Непогода обрушилась на Шотландию и районы Северной Англии - скорость ветра достигала 128 километров в час. Обесточены тысячи домов, нарушено железнодорожное сообщение, в аэропорту Хитроу отменены десятки рейсов. На видео попала жесткая посадка одного из самолетов.

Сильные дожди привели к повышению уровня воды в Дунае. В Венгрии опасаются затопления ряда районов столицы. Локальные подтопления уже произошли в Нидерландах. Фермеры предупреждают: плохие погодные условия могут повлиять на урожай картофеля и сахарной свеклы.