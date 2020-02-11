Шторм "Сиара" в Европе унес 6 жизней

Он стал сильнейшим за последние 7 лет. Скорость ветра местами достигала 150 километров в час. Стихия принесла снегопады в Великобританию и Ирландию. А в Уэльсе и Англии дождь затопил около 10 городов. В сети появилось видео, как в королевстве сдуло на дорогу ребенка. Во Франции ветер перевернул огромный грузовик, в Нормандии волны высотой с трехэтажный дом. В швейцарском Цюрихе поезд снесло с рельсов упавшим деревом. В Альпах из-за метели приостановлена работа некоторых горнолыжных курортов. Непогода накрыла также Германию, Нидерланды, Норвегию, Бельгию, Польшу и Чехию.



