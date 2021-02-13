3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Шторм в Москве. Самолет из Минска совершил благополучную посадку в Шереметьево
Стали известны подробности инцидента в подмосковном городе Щелкове. Ранее в СМИ появилась информация о том, что там в одном из торговых центров обвалилась крыша. Оказалось, что речь идет о надувном куполе расположенного рядом теннисного корта. Она просела под тяжестью снега. К счастью, никто не пострадал. Эвакуированы около 60 человек.
Неудивительно, что ЧП произошло из-за непогоды. На Центральную Россию обрушился циклон.
В Москве бушует сильнейший снежный шторм. Здесь побит абсолютный рекорд: впервые за всю историю наблюдений выпало более 60 сантиметров снега за одни сутки. Метель продолжится и завтра: синоптики обещают еще и приход аномальных морозов - на 15 градусов ниже климатической нормы. Проблемы и в московских аэропортах: к настоящему моменту задержано или отменено около 150 рейсов.
Самолет из Минска, однако, совершил благополучную посадку в Шереметьево чуть больше часа назад. На МКАД - многокилометровые заторы. Коммунальные службы не успевают расчищать дороги! Заваленная снегом проезжая часть стала причиной 10-балльных пробок по всему мегаполису. Многие улицы сделались непроезжими.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В Беларуси отмечают день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
"Место для жизни": Как жители Верхнедвинска делают свой райцентр привлекательнее?
Кто новые жертвы в конвейере смерти США - в проекте "По форме"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов