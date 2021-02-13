Шторм в Москве. Самолет из Минска совершил благополучную посадку в Шереметьево

Стали известны подробности инцидента в подмосковном городе Щелкове. Ранее в СМИ появилась информация о том, что там в одном из торговых центров обвалилась крыша. Оказалось, что речь идет о надувном куполе расположенного рядом теннисного корта. Она просела под тяжестью снега. К счастью, никто не пострадал. Эвакуированы около 60 человек.

Неудивительно, что ЧП произошло из-за непогоды. На Центральную Россию обрушился циклон.

В Москве бушует сильнейший снежный шторм. Здесь побит абсолютный рекорд: впервые за всю историю наблюдений выпало более 60 сантиметров снега за одни сутки. Метель продолжится и завтра: синоптики обещают еще и приход аномальных морозов - на 15 градусов ниже климатической нормы. Проблемы и в московских аэропортах: к настоящему моменту задержано или отменено около 150 рейсов.