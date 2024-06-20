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Штраф 700 евро за фото с Лениным - так выглядят реалии свободной и демократичной Европы

Штраф 700 евро за фотографию. Так выглядят реалии свободной и демократичной Европы. Каунасский суд Литвы назначил координатору "Международного форума добрососедства", литовской активистке Эрике Швенченене, денежное взыскание за фото с Лениным. Якобы это угрожает общественному порядку и безопасности страны. Ранее ее уже штрафовали за снимки герба СССР и подпись к посту "Люди должны жить, а не выживать".

Не менее скандальны действия латвийской полиции. В стране до сих пор разыскивают пассажиров одного из автобусов, которые исполнили песню "Катюша". Их обвиняют в "прославлении агрессии". Грозят певцам не только штрафы, но и уголовное преследование.

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