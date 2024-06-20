Штраф 700 евро за фото с Лениным - так выглядят реалии свободной и демократичной Европы

Штраф 700 евро за фотографию. Так выглядят реалии свободной и демократичной Европы. Каунасский суд Литвы назначил координатору "Международного форума добрососедства", литовской активистке Эрике Швенченене, денежное взыскание за фото с Лениным. Якобы это угрожает общественному порядку и безопасности страны. Ранее ее уже штрафовали за снимки герба СССР и подпись к посту "Люди должны жить, а не выживать".