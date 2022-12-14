Штраф за красную звезду и тюрьма за георгиевскую ленточку: новые порядки в Литве

Парламент Литвы принял так называемый закон о десоветизации. Официально он называется иначе, но авторы не скрывали: задача документа - дать правовые инструменты, которые позволят полностью стереть любую память об СССР.

С 1 мая 2023 года начнется переименование улиц и площадей, уничтожение памятных досок, демонтаж мемориальных объектов и знаков, связанных с советской эпохой. Все это уже делалось, но требовало дополнительных постановлений, указов или парламентских решений. Теперь же всякий чиновник может уничтожить любой советский объект одним распоряжением.

Гражданам придется быть осторожными. Ведь даже за публикацию цитаты, к примеру, Хрущева, грозит штраф. А за георгиевскую ленточку можно вообще отправиться в тюрьму.

Нечто подобное практикуют и другие республики Прибалтики. В Эстонии оштрафовали на 1200 евро водителя из России. Ароматизатор воздуха в его машине был в виде модели истребителя времен Великой Отечественной. А на крыле игрушки, страшно представить, красная звезда.