Штрафы за русский язык и упадок экономики: Проект "Вечерний Мамыкин" раскроет парадоксы Латвии

30 сентября на "Первом информационном" выходит премьера - авторская рубрика популярного политика и журналиста Андрея Мамыкина, который раскрывает истинное предназначение демократических прав и свобод Европы, весь абсурд и некомпетентность европейских политиков.

Штрафы в Латвии за русскую пропаганду, русские буквы на упаковках, цветы к памятникам героев ВОВ, Крым и дружбу с соседкой Беларусью. И все это на фоне проблем с национальной безопасностью Латвии: спада демографии, обнищания населения, упадка экономики, недоступности социальных благ.

Подлинный смысл европейской политики, обман и страх, как причина бездумных решений - вся парадоксальность ситуации в авторском взгляде Андрея Мамыкина по средам в 21:15 и 23:15.