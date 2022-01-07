США словно зазеркалье демократии. Реально у них все другое! Если кровавые события в Казахстане западные демократы называют "свободным волеизъявлением мирных протестующих", то штурм американского Капитолия год назад приравнивается к терактам 11 сентября. Накануне в США состоялись памятные мероприятия. Конгрессмены почтили погибших минутой молчания и осудили тех, кто покушался на американские свободы. В парламент даже пригласили историков, которые должны были подтвердить, что прошлогоднее покушение на демократию представляет собой огромную угрозу. Ученые лишь заявили, что страна сейчас переживает опасный "период неуверенности" нежели в годы Гражданской и Второй мировой войн.





Сторонники Трампа осудили политические преследования

А десятки сторонников Трампа собрались на акцию в поддержку арестованных по "делу 6 января", которых подвергают травле, увольняют с работы. Десятки сторонников Трампа уже в тюрьме, еще более 700 человек ожидают решения суда и подвергаются пыткам. Большинство граждан США считает эти процессы политическими.





Казнь в прямом эфире в США разрешена

Вот и гибель застреленной во время штурма Капитолия сторонницы Трампа, 35-летней женщины - ветерана Вооруженных сил Эшли Бэббитт, пытались списать на "трагический случай". Позже офицера полиции, который ее убил, оправдали, не выявив никаких нарушений с его стороны. И с этим приходится жить матери погибшей за честные выборы Эшли. Жить и бороться за справедливость.

Моя дочь была удивительной - энергичной и мужественной - женщиной. Я скучаю по ней каждый день. И я здесь, потому что американцы имеют право протестовать, это наше право как американского гражданина - протестовать. Мишель Виттхофт, мать убитой Эшли Бэббит





Можно утверждать, что казнь инакомыслящей американки в прямом эфире стала актом устрашения противников Байдена и его команды "демократизаторов". И назидательным примером для остальных: протестовать можно и нужно, но не в демократии, а в третьих странах.