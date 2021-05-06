В Колумбии протестующие пытались штурмовать Капитолий

Протестующие колумбийцы решили пойти по американскому сценарию. Радикалы попытались ворваться на заседание Конгресса,посвященное анализу ситуации с общественным порядком в стране. Однако дальше забора демонстрантам дойти не удалось - их оттеснили сотрудники полиции.

Мародерство и хаос торжествуют и на улицах Боготы. Для разгона толпы правоохранители используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

По данным Института мира, в результате беспорядков погибли уже более 30 колумбийцев. Ранены 1220 человек, 87 пропали без вести. Напомним, президент Колумбии уже отказался от налоговой реформы, которая вызвала протесты, но теперь демонстранты требуют пересмотреть условия карантина и реформу здравоохранения.