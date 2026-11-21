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Чемпионами мира по отрыву от политической и экономической реальности сегодня являются страны Европейского союза, прежде всего его западный блок. Об этом заявил медиаэксперт Дмитрий Швайба в "Актуальном интервью".

По его словам, уверенность в собственной политической безупречности не подтверждается ситуацией в европейских обществах. "Чемпионами мира по отрыву от политической и экономической реальности на сегодняшний день являются страны Европейского союза, в первую очередь западный блок Европейского союза. Ну, уж не знаю, почему они так уверены в устойчивости своей политической безгрешности, безупречности. Но даже волнение в европейских обществах подтверждает, что эти разрывы увеличиваются", - отметил Дмитрий Швайба.

Он подчеркнул, что экономическую реальность отменить невозможно. "Для нас Европа здесь ярчайший показатель, чтобы понять, что же происходит сегодня в мире. Но экономическая реальность все равно существует. Ее невозможно отменить. И тогда возникает вопрос, за счет чего в будущем может быть обеспечена социально-экономическая устойчивость? И опять мы возвращаемся к недрам, к природным ресурсам. Нас уже почти переубедили, что это никак не будет влиять на будущее. 10 лет назад утверждали, что сегодня эпоха углеводородов должна закончиться, но мы находимся в сегодняшнем дне и с удивлением для себя обнаруживаем, что она не только не закончилась, она усугубилась. И вообще основная борьба за ресурсы приобрела более решительный, бескомпромиссный характер", - сказал эксперт.

По его оценке, события в ряде стран связаны именно с борьбой за недра: "Кстати говоря, не открою большой тайны, если скажу, что события в Венесуэле, в Иране - это в первую очередь борьба за недра".

Таким образом, будущая экономическая модель сможет опереться на недропользование. "Это абсолютно не новая история. Например, когда только появилось первое советское государство более 100 лет назад, одни из первых декретов, которые издавал Ленин, касались развития недропользования, создания горных академий, чтобы изучить недра, чтобы обеспечить свою социально-экономическую устойчивость. Даже в этом мы не являемся некими новаторами. Старая песня о главном, фактически. И нужно сказать, что образ будущего уже просматривается, горизонты событий мы объективно и рационально сможем сформировать, я думаю, в ближайшей обозримой перспективе", - заключил Дмитрий Швайба.

Таким образом, по мнению медиаэксперта, несмотря на прогнозы о завершении эпохи углеводородов, социально-экономическая устойчивость в будущем по-прежнему будет опираться на недропользование и природные ресурсы.