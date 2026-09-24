Швайба: Сотрудничество Беларуси и Пакистана основывается на Договоре о дружбе и сотрудничестве

Краткий пересказ от ИИ

Новости о взаимодействии Беларуси и Пакистана в последнее время мы слышим все чаще. Диалог по линии законодателей, правительств, бизнеса и, конечно, наших лидеров.

И вот сейчас для общего понимания немного поговорим о географии.

Пакистан - пятая по населению страна в мире. Здесь живут 240 млн человек. Богата различными ресурсами. Крупные месторождения золота, меди, угля. Не так давно найдены новые крупнейшие запасы нефти и газа. А среди соседей - Индия, Иран и Китай, в общем, хорошо знакомые нам рынки.

И еще о важной геоцифре. Расстояние между Минском и Исламабадом - больше 4 тыс. километров - это напрямую, а по автодорогам - больше 5. Но для большой политики и экономики - это мелочь. Тому подтверждение - интенсивность визитов. В ноябре 2024-го в Пакистане встречали Александра Лукашенко, и спустя менее полугода - в мае 2025-го - Беларусь принимала Шахбаза Шарифа. Такие встречи руководителей всегда плодотворные. Дальше - дело за конкретными министерствами, предприятиями и бизнесменами. Механизм хорошо известный.

Дмитрий Швайба, медиаэксперт:

"Сотрудничество Беларуси и Пакистана носит стратегический характер. Оно основывается на Договоре о дружбе и сотрудничестве. При этом Пакистан нам интересен как огромный рынок потребления белорусских товаров. Как раз это наша ниша, в которой мы можем свободно конкурировать в части поставки продукции предприятий машиностроения. Пакистан интересуют наши удобрения и агротехнологии. И более того, мы можем быть взаимовыгодны в части обеспечения трудовыми ресурсами Республики Беларусь, в основных приоритетных направлениях, где в отраслях экономики страны формируется нуждаемость в привлечении трудовых ресурсов. В этом смысле перспективы сотрудничества достаточно серьезные. Несмотря на удаленность расположения наших стран, нас может интересовать выход в Мировой океан, портовая инфраструктура этого государства. Стратегические товары, которые мы поставляем на мировой рынок, полностью востребованы экономикой этой страны".

Прошедшие визиты помогли точно определиться, где Беларусь и Пакистан могут быть полезны друг другу. Экономика - вопрос номер один. Начиная от продуктов питания - вкусных фруктов - далее фармацевтика, текстиль и даже машиностроение. Трактор "Беларус" в Пакистане знают уже 60 лет! Знают и доверяют, а значит, теперь переходим к новому этапу - совместной сборке. Кроме того, наша страна готова поставлять навесную и прицепную технику, а также делиться опытом в проведении любых сельскохозяйственных работ.

Наша стратегия хорошо известна: мы готовы работать на равных. Приходим как партнеры с такими ценностями, как равноправие и уважение. Касается это всего региона. Рядом, например, Мьянма, о сотрудничестве с которой тоже можно говорить долго. Главное, что это приносит конкретные политические и, главное, экономические плоды. Вот что значит многовекторная политика и глобальное большинство в действии.

Нашу продукцию хорошо знают в Пакистане, Вьетнаме и Мьянме, мы выдвигаем целый ряд инициатив в рамках ШОС, а нашего Президента всегда принимают тепло и даже по-семейному. Когда-то такое казалось нереальным, но глава государства четко определил: на дальней дуге нужно работать. И если каждый на своем рабочем месте будет это делать качественно, то далекая Азия точно станет ближе.