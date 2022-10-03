Швайба: НАТО, скорее всего, не примет Украину в альянс

Украина в обозримом будущем, скорее всего, не вступит в НАТО, поскольку ее членство в альянсе создаст определенные риски, к которым организация пока не готова. Такое заявление в эфире общественно-политического ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" сделал председатель Минской областной организации Белхимпрофсоюза Дмитрий Швайба, передает sb.by.

По мнению эксперта, НАТО не хочет вступать в конфликт с Россией, поэтому членство Украины в альянсе исключено.

"Самый главный вопрос: а зачем это [вступление Украины в НАТО] надо? Даже с прецедентом неполноты территорий в виде Крыма альянс не брал бы Украину, потому что автоматически втянулся бы в конфликт. Это достаточно осторожное объединение. Приведу пример: даже Соединенные Штаты, являясь главным геополитическим соперником России, в 2014 году признавали батальон "Азов" экстремистским. Поэтому их решения не лишены объективизма. Потом, конечно, замяли это, исходя из скалывающейся ситуации. Но тем не менее немало там и мыслящих людей, а уж стратегически НАТО точно не будет совершать ошибку, тем более принимать в свой состав страну, у которой было 27 регионов различной величины, и шесть из них уже неконтролируемые", - обратил внимание Дмитрий Швайба.

Гость ток-шоу заметил, что Киев может получить отказ на свой запрос по вступлению Украины в НАТО еще и по той причине, что страна сейчас фактически перешла в принципиально другой статус.

"Украина была признанной страной международного сообщества, а сейчас она уже частично признанная. Одно дело, когда какая-то очень уважаемая африканская страна заявляла бы, что не признает территориальную целостность Украины, а другое дело, когда это мощный сосед, обладающий экономическим и военным потенциалом, который может не только политическое заявление сделать, но и осуществить ряд других мер, чтобы протолкнуть свою позицию, тем более, мы прекрасно понимаем, что Украина была, есть и будет в обозримой перспективе лоскутным государством в части этнической. Они [киевские власти] еще сделали ее более лоскутной в части религиозной. Это задает еще большие риски для государственного образования",- констатировал Дмитрий Швайба.