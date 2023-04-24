Шведы требуют права решать, вступать ли им в НАТО

Протестные акции состоялись сразу в 17 городах Швеции. Самая крупная прошла в Гетеборге. Протестующие выразили свое категорическое несогласие со вступлением страны в Североатлантический альянс. Власти приняли решение на этот счет кулуарно, не сочтя нужным провести референдум. Победа на плебисците сторонников членства в НАТО, между тем, была совсем не очевидна: несмотря на милитаристскую накачку через СМИ, шведы совсем не готовы менять статус свой страны, ведь государство - участник военного блока становится в случае чего законной целью для противника. Пока присоединение Швеции к НАТО затормозилось из-за конфликта между Стокгольмом и Анкарой, однако власти скандинавского королевства по-прежнему непреклонны: только альянс и никаких референдумов на этот счет!