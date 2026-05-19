Швеция объявила о масштабном усилении военно-морского флота. Страна закупит 4 новых фрегата у французской компании Naval Group. Это средние военные корабли, которые могут использоваться для противовоздушной обороны, противолодочных задач и борьбы с надводными целями. Первые поставки должны начаться в 2030 году.

Власти рассчитывают, что корабли смогут выполнять задачи на всей территории НАТО, что требует более крупных и технически оснащенных судов.

Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции:

"Швеция закупит 4 новых фрегата в рамках крупной международной оборонно-промышленной сделки. Суда, которые наилучшим образом соответствуют шведским требованиям, это французский вариант "фрегат обороны и интервенции" (он называется по-французски FDI). Это одна из крупнейших инвестиций в оборону с момента появления истребителей Gripen в 1980 годах, это утроение возможностей шведской противовоздушной обороны по сравнению с сегодняшним днем".

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося укрепления оборонного потенциала Швеции после вступления в НАТО. Министр обороны страны при этом отметил, что ключевым фактором при выборе французских кораблей стала возможность их быстрой поставки.