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Швеция вводит депортацию мигрантов за "плохое поведение"
Швеция, которая превратилась за последние годы в одну из самых опасных стран Европы, начала реализацию чрезвычайной программы по борьбе с криминалом. Местный парламент принял закон, который дает властям право лишать приезжих вида на жительство "за плохое поведение".
Именно такая формулировка содержится в правовом акте. Наказывать будут не только за связь с экстремистскими организациями или уголовные преступления, но даже за неуплату налогов.
Тем не менее, переломить тенденцию шведам будет непросто. В стране последнее время стали обычным делом взрывы на улицах.
Возникла и специфически шведская детская преступность: в качестве киллеров здесь нанимают детей 12-13 лет - им не грозит уголовное наказание.
Характерно, что найти наемного убийцу можно за какую-то тысячу евро. Причем уличная шпана буквально выстраивается в очередь за такими контрактами.