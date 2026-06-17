Швеция вводит депортацию мигрантов за "плохое поведение"

Швеция, которая превратилась за последние годы в одну из самых опасных стран Европы, начала реализацию чрезвычайной программы по борьбе с криминалом. Местный парламент принял закон, который дает властям право лишать приезжих вида на жительство "за плохое поведение".

Именно такая формулировка содержится в правовом акте. Наказывать будут не только за связь с экстремистскими организациями или уголовные преступления, но даже за неуплату налогов.

Тем не менее, переломить тенденцию шведам будет непросто. В стране последнее время стали обычным делом взрывы на улицах.

Возникла и специфически шведская детская преступность: в качестве киллеров здесь нанимают детей 12-13 лет - им не грозит уголовное наказание.