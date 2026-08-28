Швеция выделила Украине более 28 млн долларов на противовоздушную оборону

Правительство Швеции дополнительно выделило более 28 млн долларов "помощи" Украине. Средства пойдут на так называемую поддержку ВСУ, прежде всего в области противовоздушной обороны.

Уточняется, что 14 млн будут направлены на инициативу PURL. США предоставляют ВСУ пакеты американского оборудования, что финансируется союзниками и странами-партнерами.

Швеция направляет средства в PURL уже 5-й раз. Общая сумма превысила 550 млн долларов.